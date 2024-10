Policiais apreendem 80 mil maços de cigarro em Mimoso do Sul

Em uma operação conjunta com a Polícia Federal e a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 80 mil maços de cigarros na manhã desta quarta-feira (23), no km 448 da BR-101, em Mimoso do Sul.

Por volta das 10h30, em Mimoso do Sul, uma equipe da PRF abordou um caminhão VW/24.250 Master, de cor branca, conduzido por um homem. Durante a fiscalização, os agentes solicitaram a abertura do compartimento de carga, onde foram encontradas 160 caixas de cigarros, totalizando 1,6 milhão de unidades da marca GIFT, oriunda do Paraguai.

Segundo a PRF, o motorista alegou desconhecer o conteúdo da carga, afirmando que pegou o caminhão já carregado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a pedido de um amigo. Disse também, que entregaria a carga em um posto de combustível em Alegre, e que receberia R$ 1.500 pelo transporte.

Dentro da cabine do veículo, foram encontradas ainda cinco placas de identificação veicular avulsas. Sobretudo, o caminhão foi retido na Unidade Operacional da PRF, em Itapemirim, lacrado pela Receita Federal e, ficará à disposição da Polícia Federal. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.