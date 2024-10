Apuração eleições 2024: acompanhe ao vivo os resultados no Sul do ES

O portal AQUINOTICIAS.COM transmite, ao vivo, em seu canal do YouTube, a apuração no Sul do Estado. Elias Carvalho, Alissandra Mendes, Diórgenes Ribeiro e Flávio Cirilo comentam em tempo real o resultado das eleições, trazendo análises e transparência para o processo eleitoral.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.