Argentina: terremoto atinge o norte do país

Neste domingo (20), a região noroeste da Argentina foi atingida por um terremoto de magnitude 5,7. As informações são do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC). A cidade mais atingida foi a capital da província homônima, San Juan.

O terremoto ocorreu às 19h59 no horário local, mesmo fuso do horário de Brasília, e também foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O portal de notícias G1, informou que o epicentro do tremor foi registrado em uma área a 74 quilômetros a noroeste da cidade de San Juan, ao norte de Mendoza.

Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas. O serviço americano também identificou outros tremores em regiões próximas, mas com registro feito algumas horas antes.

