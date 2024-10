Argentina x Bolívia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta terça-feira (15), às 21h, Argentina e Bolívia medem forças, em confronto válido pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. Contudo, onde assistir Argentina x Bolívia?

A partida, que será realizada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, contará com transmissão exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Sobretudo, em seu último jogo, a Seleção Argentina empatou com a Venezuela, em 1 a 1. Atualmente, a Argentina é líder isolada com 19 pontos conquistados.

Já a Seleção Boliviana, vem de uma incrível vitória sobre a Colômbia, por 1 a 0, com um jogador a menos. Hoje, a Bolívia está na 6ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas.

Prováveis escalações

Argentina (Lionel Scaloni): Rulli; Molina, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez e Lautaro Martínez.

Bolívia (Oscar Villegas): Viscarra; Medina, Haquín, Suárez, Sagrado; Robson Matheus, Villamil, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Algarañaz e Chura.

Ficha técnica:

Data: 15 de outubro (terça-feira)

15 de outubro (terça-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina Onde assistir Argentina x Bolívia: SporTV (TV por assinatura)

SporTV (TV por assinatura) Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Kevin Ortega (PER) Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER) VAR: Diego Haro (PER)