Arsenal x PSG: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (1°), às 16h, Arsenal recebe o Paris Saint-Germain, no Estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra. Porém, onde assistir Arsenal x PSG?

O confronto entre as duas equipes é válido pela segunda rodada da Champions League, que aliás, nesta temporada, conta com novo formato. Entretanto, o jogo será transmitido no SBT (TV aberta), Space (TV por assinatura) e Max (streaming).

Sobretudo, em seu primeiro jogo na atual temporada da Champions League, o Arsenal empatou sem gols com o Atalanta, no Estádio em Bérgamo, na Itália. Já o PSG, estreou com vitória sobre o Girona, por 1 a 0, no Parc des Princes, em Paris, na França.

Prováveis escalações

Arsenal (Mikel Arteta): Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães Calafiori; Havertz, Partey, Declan Rice, Saka; Trossard e Gabriel Martinelli.

PSG (Luis Enrique): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves, Zaire-Emery; Kang-in Lee, Kolo Muani e Barcola.

Arsenal x PSG

Data: 1° de Outubro

1° de Outubro Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra

Estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra Onde assistir Arsenal x PSG: SBT (TV aberta), Space (TV por assinatura) e Max (streaming)

SBT (TV aberta), Space (TV por assinatura) e Max (streaming) Árbitro: ASlavko Vinčić (ESL)

ASlavko Vinčić (ESL) VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)