Ary Toledo morreu! Morte de famoso humorista choca o país

O Brasil perdeu um de seus maiores ícones do humor. Ary Toledo morreu, neste sábado (12), aos 87 anos, deixando um legado de risadas e talento que marcou gerações. O comediante enfrentava problemas de saúde, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, diz a legenda acompanhada de uma imagem do artista em seu perfil oficial no Instagram.

Velório e cerimônia de despedida

O velório de Ary Toledo acontecerá neste sábado, a partir das 14h, em São Caetano do Sul. A cerimônia de despedida está marcada para às 19h, onde amigos, familiares e fãs poderão prestar suas últimas homenagens ao comediante.

A trajetória de Ary Toledo

Ary Toledo foi um verdadeiro mestre do humor, reconhecido por seu estilo único e por abordar temas do cotidiano com inteligência e sensibilidade. Sua carreira, que abrange mais de cinco décadas, foi marcada por grandes apresentações em televisão, teatro e rádio, consolidando-se como um dos principais nomes do humor brasileiro.