Assassinos de sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro confessam crime

Na manhã desta terça-feira (8), por volta das 11h, um casal assaltou e matou o sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

Segundo informações do Tenente-Coronel da Polícia Militar, Carlos José Lourencini Palaoro, os dois envolvidos no assassinato das vítimas confessaram o crime. Ele também comentou sobre ter mais um envolvido no caso. Perguntado sobre uma suposta reação ao assalto, o Tenente-Coronel ressaltou: “Não temos os detalhes ainda, mas pelo que conversamos com a pessoa presa, não”.

Informações extraoficiais indicam que os suspeitos mataram também dois cachorros no local. A mulher foi presa logo após o crime, próximo ao hotel onde ocorreu o latrocínio. O homem, teria roubado e um carro e fugido. Ele foi localizado na rua Moreira, no bairro Independência, próximo a uma padaria.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.