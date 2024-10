Ataque a tiros causa pânico e correria em Apiacá

Um ataque a tiros deixou moradores de Apiacá em pânico nesta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar (PM), os disparos foram efetuados na Praça Alice Gomes de Souza, no Centro da cidade.

“No local, um homem informou que dois indivíduos passaram correndo pela praça, sendo que um efetuou disparos contra o outro. Após o fato, o suspeito que atirou correu em direção à rua Plínio Martins e o outro, que seria a vítima, correu pela rua Jerônimo Monteiro”, explicou a PM por meio de nota.

Os policiais localizaram a vítima, um adolescente, que relatou que o atirador passou por ele na praça duas vezes e, ao se aproximar pela terceira vez, o suspeito levou a mão na cintura. Devido ao fato, o menor afirmou que correu e o indivíduo sacou um revólver e efetuou os disparos.

O adolescente, que não ficou ferido, disse ainda que correu até se abrigar na casa onde foi localizado. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Apiacá e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.