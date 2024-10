Atenção: Imagem de pesquisa eleitoral falsa circula em nome do AQUINOTICIAS.COM

O AQUINOTICIAS.COM alerta seus leitores para uma montagem que está sendo compartilhada nas redes sociais com um falso resultado de pesquisa eleitoral, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ se trata de uma fraude, não tendo qualquer ligação com estas informações, utilizando indevidamente o nome do portal. A imagem, que apresenta dados fictícios sobre a intenção de voto, não foi produzida pelo AQUINOTICIAS.COM e nem tem qualquer relação com a realidade.

Informamos que não existe qualquer pesquisa eleitoral registrada no município de Bom Jesus do Itabapoana com o número de registro RJ-09875/2024, se tratando claramente de uma pesquisa fraudulenta que jamais foi registrada ou realizada.

O AQUINOTICIAS.COM preza pela seriedade dos fatos e reforça seu compromisso com a informação verdadeira e confiável, especialmente neste período eleitoral. É fundamental que os leitores tenham cuidado redobrado ao compartilhar qualquer conteúdo e consultem sempre os portais oficiais para confirmar a veracidade das informações.

Compartilhar notícias falsas é crime e prejudica o debate democrático. Contamos com a colaboração de todos para combater a desinformação.