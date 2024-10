Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (9), às 19h30, o Atlético-MG recebe a equipe do Grêmio, para realizar uma partida atrasada, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Atlético-MG x Grêmio?

O jogo, que será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contará com transmissão exclusiva do Premiere (Pay-Per-View).

Sobretudo, em seu último jogo, o Atlético-MG empatou com o Vitória, por 2 a 2. Hoje, o Galo ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados.

Já o Grêmio, vem de vitória sobre o Fortaleza, por 3 a 1, dentro de casa. Agora, na 11ª colocação e com 35 pontos, o Grêmio busca mais três fora de casa, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Gabriel Milito): Matheus Mendes; Mariano, Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes; Deyverson (Paulinho) e Hulk (Cadu).

Grêmio (Renato Gaúcho): Marchesín; Igor Serrote, Jemerson (Ely), Kannemann, Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson, Cristaldo; Aravena e Braithwaite.

Atlético-MG x Grêmio

Data: 9 de outubro (quarta-feira)

9 de outubro (quarta-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais Onde assistir Atlético-MG x Grêmio: Premiere (Pay-Per-View)