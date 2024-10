Atraso nos portos deixa 2,155 mi de sacas de café sem exportação

De acordo com levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) junto a seus associados, os elevados índices de atrasos e alterações frequentes de escala de navios para exportação fez com que o país acumulasse 2,155 milhões de sacas – 6.529 contêineres – do produto não embarcadas até setembro de 2024. Com preço médio Free on Board (FOB) de US$ 269,40 por saca (café verde, set/2024) e a média do dólar a R$ 5,5410, isso implica que o país deixou de receber US$ 580,55 milhões, ou R$ 3,217 bilhões, como receita cambial.

