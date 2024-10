Banda “Capital Secreta” comemora seus 19 anos com show imperdível

A banda “Capital Secreta” já se apresentou em mais de 25 cidades capixabas e conquistou fãs em três estados da região Sudeste. O nome da banda é uma homenagem direta ao município, que carrega o apelido de “Capital Secreta do Mundo” pela sua relevância cultural e histórica.

Para celebrar quase duas décadas de estrada, a banda fará um show especial no dia 19 deste mês, no Reserva do Gerente. Os ingressos custam apenas R$ 10, garantindo ao público uma noite de muita música e celebração.

Além de celebrar o aniversário, o evento marca a apresentação da nova formação da banda. A vocalista Verônica Verzola faz sua estreia como o novo rosto da Capital Secreta, trazendo uma energia renovada para o grupo.

Ao seu lado, também se juntam Matheus Pícoli, novo guitarrista, e Antônio Gomes, novo baixista. A banda ainda conta com os veteranos Kevin Abílio, que assume teclado e guitarra, e Fábio Biola, que além de baterista, também atua como produtor.

Com uma trajetória sólida, a Capital Secreta continua representando Cachoeiro de Itapemirim em eventos musicais importantes, levando o nome da cidade aos quatro cantos. O show promete ser uma grande festa para os fãs e para a banda, que segue renovada e cheia de energia para novos desafios.