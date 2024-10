Cantor de Vargem Alta lança single “Emocionado” nesta sexta-feira (18)

O cantor e compositor Ronnie Silveira gravou o single “Emocionado”, que chega nesta sexta-feira (18), às 12h, nas plataformas digitais.

Além disso, a gravação é a primeira faixa de trabalho do segundo EP (extended-play) do músico, intitulado “Ser”, com previsão de lançamento para novembro, e conta com a participação do cantor capixaba Dan Abranches, que divide os vocais com o artista.

No mesmo dia, às 19h30, Ronnie Silveira vai apresentar o novo single e canções do seu repertório ao vivo, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ronnie Silveira

Natural da cidade de Vargem Alta, no sul do Espírito Santo, ele tem 30 anos de idade e atua há mais de 15 anos no segmento musical, como músico, professor e produtor. Multiinstrumentista, iniciou a carreira como baterista e desenvolveu vários projetos musicais até se estabelecer como cantor e assumir o lado autoral.

O single “Emocionado” reflete as influências do músico, que define seu estilo como “MPB rock”. “Tenho como grandes referências artísticas The Beatles, assim como Milton Nascimento, Os Mutantes, Oasis, Novos Baianos, Red Hot Chilli Peppers, entre grandes outros nomes. Por isso, me sinto parte da nova MPB e também do rock”, comenta.

Show de lançamento

Quando: 18 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Onde: Casa Carmô – Rua Prof. Seabra Muniz, 31, Independência, Cachoeiro de Itapemirim

Couvert artístico: R$ 7,00