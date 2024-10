Batida entre carro e moto deixa feridos na ES 482, em Cachoeiro

Na tarde desta segunda-feira (14) o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de colisão entre dois veículos. O acidente aconteceu por volta das 18 horas da tarde, na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao chegar ao local o Corpo de Bombeiros contatou uma colisão entre um carro e uma moto. Sendo que a motocicleta estava ocupada pelo piloto e o passageiro que ficaram feridos.

Em seguida eles foram atendidos pelos militares e encaminhados a uma unidade de saúde. O corpo de Bombeiros não passou as demais informações sobre o estado dos feridos.

