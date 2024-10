Criança de 11 anos é assassinada a tiros dentro de apartamento no ES

Uma criança de 11 anos foi assassinada a tiros dentro de um apartamento em um condomínio residencial no bairro Aviso, em Linhares, na madrugada desta terça-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a equipe constatou o fato e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, a criança já estava morta.

Uma outra vítima, de 23 anos, já havia sido socorrida por populares para o hospital do município. Testemunhas relataram que todos estavam dormindo, quando por volta de 1h30, homens encapuzados arrombaram a janela da sala, entraram no imóvel, foram até um dos quartos e atiraram, atingindo a criança.

Leia também: Trabalhador morre após ser atingido por caçamba no Espírito Santo

A vítima não morava no apartamento

Segundo informações, o menino, de 11 anos, estava passando a noite no apartamento e dormia em um colchão no chão no momento do crime. Já a mulher de 23 anos e o filho dela de quatro meses, dormiam na cama. Em um outro quarto estava a proprietária do imóvel, além de uma mulher que também não morava ali, juntamente com algumas crianças. A mulher baleada foi socorrida ao Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde dela não foi informado.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.