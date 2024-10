Bombeiros se empenham em combate à incêndio em Cachoeiro

Bombeiros do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BBM) se empenharam para combater um incêndio em vegetação no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com a guarnição, uma equipe foi acionada para atender um incêndio em vegetação no bairro Vila Rica. Os bombeiros foram ao local e estão realizando os trabalhos para extinguir totalmente as chamas.

Moradores de vários pontos do bairro registraram nuvens de fumaça saindo em meio a vegetação. A ocorrência está em andamento.

Foto: Leitor/Aqui Notícias