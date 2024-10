Moradores do bairro Basileia recebem obras de pavimentação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim concluiu, na última semana, a pavimentação asfáltica da Rua Vera Margarida Cruz Lucas, a última de três vias contempladas no bairro Basileia com recentes obras de infraestrutura. O investimento, realizado com mão de obra própria da administração municipal e materiais adquiridos com emenda parlamentar, também abrangeram a Rua Vergílio Rosa Vieira e a Rua Carlindo Santana, no mesmo bairro.

As intervenções fazem parte do plano de melhorias na infraestrutura urbana do município, proporcionando mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores. Os moradores agora têm acesso facilitado e mais segurança para transitar pelo bairro, tanto a pé quanto de carro.

Segundo o prefeito Victor Coelho, o investimento em infraestrutura é essencial para o desenvolvimento da cidade. “Estamos trabalhando constantemente para renovar nossas vias, e os investimentos no bairro Basileia são um exemplo disso”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Obras Rodrigo Bolelli, também comentou a importância das intervenções. “Além de garantir melhor mobilidade, a pavimentação asfáltica contribui para a valorização do bairro e proporciona mais conforto aos moradores. O uso de mão de obra própria foi fundamental para otimizar os recursos e garantir que a obra fosse entregue no prazo”, afirmou Bolelli.