Borussia x St. Pauli: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta sexta-feira (18), às 15h30, Borussia Dortmund e St. Pauli se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada da Bundesliga. Contudo, onde assistir Borussia x St. Pauli?

A partida, que será realizada no Signal Iduna Park, estádio de futebol localizado em Dortmund, na Alemanha, contará com a transmissão exclusiva do canal GOAT, no YouTube.

Sobretudo, o Borussia vem de derrota para o Union Berlin, por 2 a 1, e não vive seu melhor momento neste início de Bundesliga. Atualmente, o Dortmund está na 7ª colocação, com 10 pontos conquistados até o momento.

Já o St. Pauli, também vem de derrota, por 3 a 2, contra o Hannover 96. Atualmente, o St. Pauli briga na parte de baixo da tabela, ocupando 15ª colocação, com apenas 4 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund (Nuri Sahin): Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Emre Can e Pascal Gross; Maximilian Beier, Julian Brandt e Gittens; Serhou Guirassy.

St. Pauli (Alexander Blessin): Ronny Seibt; Hauke Wahl, Eric Smith e Karol Mets; Saliakas, Jacson Irvine, Robert Wagner e Lars Ritzka; Oladapo Afolayan e Guilavogui (Scott Banks); Johannes Eggestein.

Ficha técnica:

Data: 18 de outubro (sexta-feira)

18 de outubro (sexta-feira) Hora: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília) Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha

Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha Onde assistir Borussia Dortmund x St. Pauli: GOAT, no YouTube