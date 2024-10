Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (5), às 16h30, Botafogo e Athletico-PR se enfrentam, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Botafogo x Athletico-PR?

A partida, que será realizada na Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná, contará com a transmissão exclusiva da Cazé TV, no YouTube.

Sobretudo, o líder Botafogo vem de empate com o Grêmio, por 0 a 0, na Arena BRB Mané Garrincha. Agora, o Fogão precisa vencer, uma vez que Palmeiras e Fortaleza ameaçam sua liderança.

Já o Athletico-PR, vem de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. Contudo, o Furacão aparentava muita instabilidade no campeonato, porém, as coisas mudaram de cenário. Se perder, o time paranaense pode entrar ainda nesta rodada na zona de rebaixamento, caso Corinthians e Vitória ganhem seus jogos.

Prováveis escalações

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus.

Athletico-PR (Lucho González): Mycael; Rocha, Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Zapelli, Canobbio e Pablo.

