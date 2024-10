Botafogo x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta sexta-feira (18), às 20h, Botafogo e Criciúma se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Botafogo x Criciúma?

A partida, que acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do Premiere (pay-per-view).

Líder isolado, o Botafogo vem de vitória no Brasileirão, quando venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na 29ª rodada da competição nacional. O time carioca tem 60 pontos conquistados até o momento.

Já o Criciúma, faz um ótimo Campeonato Brasileiro, perto do que se era esperado do clube na primeira divisão. Com 35 pontos e ocupando a 12ª colocação, o time catarinense vem de vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Criciúma (Cláudio Tencati): Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke e Allano.

Ficha técnica:

Data: 18 de outubro (sexta-feira)

18 de outubro (sexta-feira) Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Botafogo x Criciúma: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)