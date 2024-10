Brasil exporta recorde de 4,5 mi de sacas de café em setembro

O Brasil exportou 4,464 milhões de sacas de 60 kg de café em setembro de 2024, volume recorde para este mês e que implica crescimento de 33,3% na comparação com os 3,348 milhões de sacas embarcadas em idêntico período do ano passado. Ao alcançar US$ 1,194 bilhão, a receita cambial avançou 84,5% no mesmo intervalo comparativo e também é a maior da história para os meses de setembro. Os dados constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/brasil-exporta-recorde-de-45-mi-de-sacas-de-cafe-em-setembro/