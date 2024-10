Brasil perde R$120 bilhões anuais com resíduos sólidos sem reciclagem

Atualmente, o Brasil tem um gasto perdido de 120 bilhões de reais -anuais- com a gestão e administração não inteligente de resíduos sólidos. Por que perdido? Por que não inteligente? Esse valor é investido em saídas não sustentáveis na “solução” para o lixo urbano do país. Aterros sanitários, descarte inadequado e coleta de lixo são alguns dos destinos desse valor. Entretanto, se o sistema de descarte e manejo dos resíduos brasileiros não for repensado, esse investimento pode ser ainda maior, chegando a 168 bilhões em 2050 – de acordo com um estudo realizado pela consultoria internacional S2F Partners.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/brasil-perde-r120-bilhoes-anuais-com-residuos-solidos-sem-reciclagem/