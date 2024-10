Cabeça de onça-parda é exposta em Vargem Alta; polícia investiga o caso

A Polícia Civil está investigando um caso inusitado: uma cabeça de onça-parda foi exposta na localidade de Vargem Grande, em Vargem Alta.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram a cabeça do animal em cima de um mourão de madeira. O secretário Municipal de Meio Ambiente, Helimar Rabello, informou que os envolvidos serão identificados.

“Chegando ao local, não foi possível encontrar a cabeça do animal, nem vestígios, como sangue, pelos, odor ou qualquer outro sinal. Informamos ainda que, as autoridades competentes já foram informadas do ocorrido para apuração do caso e identificar os envolvidos nesse ato criminoso”, disse.

Leia também: Trio é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Venda Nova

Caso será investigado

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finaliza a nota.