Trio é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Venda Nova

Três homens, de 22, 23 e 26 anos, foram presos suspeitos de realizar o tráfico de drogas na região de Lavrinhas, em Venda Nova do Imigrante, na última quarta-feira (9). Durante a ação, foram apreendidas drogas e munições.

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, coordenador do Ciat Serrano e titular da Denarc e DHPP de Venda Nova do Imigrante, a operação foi um desdobramento da apreensão de drogas, armamento de fabricação artesanal e munições realizada pela PM em 18 de setembro, em uma área de mata próxima ao Instituto Federal, em Venda Nova do Imigrante. Na ocasião, nenhum suspeito foi preso.

Retornando ao mesmo local, os policiais viram dois indivíduos saindo da mata. Após aguardarem o momento apropriado, realizaram a abordagem. Os suspeitos estavam sem documentos pessoais, mas um deles se identificou como um homem de 19 anos, e o outro, com 28 anos.

Os policiais adentraram a mata e localizaram indícios de que o local era utilizado para o tráfico de drogas, como diversas sacolas plásticas, comumente usadas para embalar entorpecentes. Ao informar aos detidos sobre a chegada do K9 da PMES, um suspeito de 28 anos indicou onde a droga estava escondida, enterrada entre folhas, ao pé de uma árvore. No local, foram apreendidas 28 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

Leia também: Funcionário público é preso no ES por armazenar pornografia infantil

Os suspeitos informaram que moravam na localidade do Alto Caxixe. Entretanto, diante de inconsistências nas respostas de um dos suspeitos, ficou evidente que ele estava ocultando sua verdadeira identidade.

Suspeito usou nome falso

Após investigações adicionais, foi descoberto que o suspeito de 28 anos utilizou um nome falso e, na verdade, tinha 26 anos e estava evadido do sistema prisional do Espírito Santo desde o último dia 04, onde cumpria pena por homicídio qualificado. Por sua vez, o segundo detido, que em vez de 19 anos tinha 22, admitiu que também havia usado o nome de seu irmão para ludibriar a polícia.

Com base nas informações obtidas na investigação, os policiais, em conjunto com o K9, se dirigiram até a localidade do Caxixe, onde encontraram o terceiro suspeito detido, de 23 anos, que confirmou que os outros suspeitos residiam na mesma casa e autorizou a entrada da polícia.

Na residência, foram localizados 20 papelotes de cocaína e 14 pedras de crack. O K9 localizou um pedaço grande e três menores de crack entre tijolos de construção em frente à residência.

Diante dos fatos, todos os suspeitos foram presos e apresentados na delegacia para as providências cabíveis. Os três foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Os suspeitos de 26 e 22 anos foram autuados no artigo 307 do Código Penal, pois deram nomes falsos aos policiais, sendo confirmada a identidade na Delegacia Regional. Após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).