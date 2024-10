Cachoeiro: ação social leva tarde de beleza e doações ao Asilo João XXIII

O projeto Espaço Criança Feliz realizou, no dia 1º de outubro, uma ação social no Asilo João XXIII em comemoração ao Dia do Idoso e ao Outubro Rosa.

A iniciativa proporcionou uma tarde especial de beleza para as idosas, com a participação da Dra. Rosana Ribeiro, que ofereceu hidratação facial, e da cabeleireira Cristiane Natália, que realizou cortes de cabelo e fez as unhas das participantes.

Além dos cuidados de beleza, o evento contou com momentos de descontração. O músico Mister Dinho animou os idosos com muito forró, garantindo um ambiente alegre e acolhedor. Durante a ação, foram doados 40 kg de leite integral e produtos de limpeza para a instituição.

Lila Vasconcelos Pinho, presidente do Espaço Criança Feliz, agradeceu aos voluntários pela dedicação: “Todo amor e carinho dedicado hoje ficará em nossos corações”.

Mais fotos e vídeos do evento estão disponíveis no Instagram do projeto, @projetoespacocriancafeliz.