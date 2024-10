Cachoeiro recebe evento inédito de rock independente neste sábado (5)

O Drakkar Rock Bar, em Cachoeiro de Itapemirim, realizará o show “Dead Can Dance Fest” neste sábado (5), trazendo uma programação inédita para os fãs das novidades no rock da cena musical independente capixaba.

Assim na programação, destacam-se as bandas de Vitória: Not I (rock alternativo), Danilo Ferraz & A Casa do Sol (rock psicodélico) e Denise (indie rock).

Not I

Primeiramente, o Not I é uma banda de Vitória-ES, formada entre as ruínas e retratos das experiências da cena capixaba do final dos anos noventa e início dos anos dois mil. A banda surgiu em 2022, trazendo consigo influências próximas e remotas do pós-hardcore de Washington, do prog, do pós-punk, e do indie rock da costa oeste norte-americana.

Entre suas influências, destacam-se nomes como Fugazi, Sleater-Kinney, Smashing Pumpkins, Nirvana, Elliot Smith, PJ Harvey e Tool. A banda é formada por Ignez Capovilla (baixo e vocal), Felipe Paradizzo (guitarra) e Villinevy Koppe (bateria).

Danilo Ferraz & A Casa do Sol

Já a sonoridade de Danilo Ferraz & A Casa do Sol reflete o rock espacial psicodélico, tanto nacional quanto internacional, de diversas épocas, como Pink Floyd e Mutantes. Além disso, o som apresenta momentos de improviso de jazz fusion e instantes de puro noise.

O repertório inclui músicas do álbum “Sábado”, lançado no final de 2021 e disponível em todas as plataformas digitais. A banda é composta por Danilo Ferraz (guitarra/vocais), Mário Schiavini (sintetizador/teclados), Arthur Chequetto (baixo), Gabriel Amorim (saxofone e clarinete) e Gabriel Bende (bateria).

Denise

Por fim, formada em 2018, a Denise é uma banda de rock alternativo/indie com uma paixão por música que combina influências de grandes nomes como The Strokes, The Black Keys, The Cure, Highly Suspect, entre outros.

Desde o início, a banda buscou explorar o rock alternativo e expandir o cenário. Em 2020, eles lançaram um single com a formação antiga, disponível apenas no YouTube, junto com um videoclipe intitulado “futurofobia”.

Em 2024, a banda passou por uma transformação importante, com a entrada de novos membros e a mudança de nome. Esses novos integrantes trouxeram, então, uma energia renovada e novas perspectivas, ajudando a definir a direção musical e fortalecer a identidade da banda.

Serviços:

Festival “Dead Can Dance Fest” com as bandas Not I, Danilo Ferraz & A Casa do Sol e Denise

Local: Drakkar Rock Bar, Rua José Viana de Morais, Nº 2 – Bairro Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim.

Data: sábado, 05 de outubro.

Horário: 19h.

Ingressos: R$ 15 na bilheteria.