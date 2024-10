Cachoeiro: Bienal Rubem Braga confirma primeira atração nacional

Entre os dias 23 e 27 de outubro, a Prefeitura de Cachoeiro e o Serviço Social do Comércio (Sesc) realizarão mais uma edição da Bienal Rubem Braga. Este é o maior evento literário e cultural do Sul do Espírito Santo.

Neste ano, a Bienal retorna ao formato presencial, após a edição de 2022 ter ocorrido no formato online devido à pandemia de Covid-19. Na ocasião, o evento trouxe lançamentos de livros, atividades em escolas e rodas de conversa com grandes nomes da literatura brasileira.

No entanto, neste ano, a Bienal Rubem Braga de 2024 terá o tema “Literatura e a Beleza de Nossas Raízes e Origens”. O evento literário conta com uma programação diversa, voltada para todas as idades.

Entre os convidados da edição está o escritor e compositor Bráulio Bessa, que fará uma palestra às 20h, durante a abertura do evento.

Bráulio Bessa

Bráulio Bessa ficou famoso em 2012 com a criação de uma página na internet, ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos. O poeta também teve participação semanal no programa de TV “Encontro com Fátima Bernardes.”