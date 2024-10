Músico de Cachoeiro representa Brasil em Festival Internacional

O Brasil escolheu o compositor Ricardo Sena para representar o país no Festival Internacional de la Canción Punta del Este. Este festival é conhecido por reunir talentos musicais de todo o mundo, promovendo intercâmbio cultural e artístico.

Ricardo Sena, natural de Bagé (RS), mas radicado em Cachoeiro de Itapemirim (ES) tem conseguido boa visibilidade no mercado fonográfico brasileiro nos últimos anos.

Atualmente, ele possui cerca de 15 músicas lançadas, que juntas totalizam 3 milhões de plays no Spotify. No Festival de Punta del Este, ele marcará presença com “Versinhos (A pessoa certa)”.

A intérprete Faby Souza, de Santa Catarina, defenderá a música, enquanto Gustavo Burgo, músico que já trabalhou com Marília Mendonça e outros grandes nomes da música sertaneja, criou o arranjo.

Esta é a primeira vez que o país tem um representante da região sudeste em um dos festivais mais relevantes da América Latina.

“É um momento muito especial para mim que sou um compositor emergente, lutando por reconhecimento no disputado mercado musical brasileiro.” declara Sena, morador do bairro Amaral e que teve um projeto de vídeo clipe contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo em Cachoeiro.

O festival

O festival irá ocorrer de 14 a 19 de Outubro e contará com a participação de compositores e músicos de diversos países, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha México entre outros. O objetivo do evento é o de promover a música de artistas independentes de todo o mundo e difundir a cultura musical nacional e internacional.

O festival contará com dois corpos de jurados distintos para a escolha da “Canção Ganadora del Festival” e do “Mejor Videoclip”. Promete reunir talentos de diversos países, incluindo Argentina, Mexico, Espanha, Bolívia, e Colômbia.

O festival premiará o autor da canção vencedora com um troféu e um diploma, enquanto o diretor do melhor videoclipe receberá um troféu, e a equipe técnica ganhará certificados. O público escolherá o “Intérprete mais Popular” por votação no site oficial do festival. O videoclipe foi produzido com recursos do edital da Lei Paulo Gustavo.