Cachoeiro: BRK adota tecnologia eficaz e rápida para obras de saneamento

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim adotou um método inovador para executar as obras de saneamento no município, trazendo mais eficácia e agilidade para a realização dos serviços. A tecnologia foi aplicada, pela primeira vez, na ampliação de 1.370 metros de rede de esgoto e 870 metros de rede de água da Estrada Nova, no distrito de Vargem Grande do Soturno, entregue recentemente.

Para a obra, a concessionária utilizou o Método Não Destrutivo (MND), que elimina a necessidade de escavação da área. O trabalho é feito com o auxílio de um equipamento que faz um furo direcional no terreno por meio de uma sonda, alcançando o local específico do projeto (final da rede ou poço de visita). Em seguida, o equipamento faz o caminho contrário, puxando o tubo através do furo executado.

O engenheiro da área de investimento da BRK em Cachoeiro, Mario Jacintho Passamai Baldotto, explica que as obras foram iniciadas em outubro de 2023 e que como era necessário realizar a travessia da Rodovia ES 164 para ampliar a rede, o MND foi a alternativa encontrada.

“O diferencial desse método é exatamente não precisar fazer grandes escavações, apenas o local do furo piloto, que é uma pequena vala com pouca profundidade. Dessa forma, não foi necessário interromper o trânsito da rodovia e nem refazer a pavimentação, pois os furos de entrada e saída estavam fora da faixa de rolamento”, destaca.

Ele diz ainda que após a primeira frente de obra com aplicação do método, a BRK se prepara para ampliar e modernizar mais 13 mil metros de redes entre este ano e 2025. “Acabamos de finalizar a contratação de uma empresa que irá realizar o serviço pelo Método Não Destrutivo e as obras deverão ser iniciadas ainda neste mês de outubro”, finaliza Mario Baldotto.