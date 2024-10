Cachoeiro: empresa do ramo alimentício oferece oportunidade de emprego

Mora em Cachoeiro e está precisando de emprego? A 10 pastéis, empresa do ramo alimentício, está com vaga disponível para função de caixa.

Atuando no mercado desde 1996, a 10 pastéis, fica alocada no Shopping Sul, localizado Avenida Av. Francisco Lacerda de Aguiar, número 382, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados na vaga de emprego, devem enviar seu currículo para o WhatsApp do número: (28) 99984-8655. Sobretudo, confira os benefícios ofertados pela empresa:

Benefícios:

Plano de saúde

Plano odontológico

Refeição no local

Vale transporte

