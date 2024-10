Empresa fabricante de sorvete está com diversas vagas de emprego em Piúma

O Grupo Lamoia, um dos maiores fabricantes de sorvetes do Brasil, está com vagas de emprego abertas para o polo industrial, localizado em Piúma, no Espírito Santo.

São 20 vagas para diversos cargos, entre eles: auxiliar de produção, auxiliar de frota, auxiliar de estoque, ajudante de carregamento, ajudante de entrega, ajudante de oficina de refrigeração, eletricista industrial, mecânico industrial, motorista, coordenador financeiro e analista de custos.

Sobretudo, a empresa oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: vagas@grupolamoia.com.br, colocando o nome do cargo que pretende concorrer no assunto do e-mail.

Vagas

Auxiliar de produção – 4 vagas

Ajudante de entrega – 5 vagas

Motorista (CNH C, E ou E) – 5 vagas

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Eletricista industrial – 1 vaga

Mecânico industrial – 1 vaga

Ajudante de oficina de refrigeração – 1 vaga

Ajudante de carregamento – 1 vaga

Auxiliar de frota – 1 vaga

Coordenador financeiro – 1 vaga

Analista de custos – 1 vaga

