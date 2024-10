Cachoeiro: evento vai oferecer entrevistas de emprego e cursos gratuitos

Está chegando em Cachoeiro de Itapemirim o 1° Sine Social “Caxú”, com intuito de realizar uma ação social em prol do mercado de trabalho da cidade.

O evento acontece nesta quarta-feira (9), às 8h, dentro da agência do Sine de Cachoeiro, que fica localizado na rua Costa Pereira, número 100, no Centro.

A ação contará com entrevistas de emprego em diversas funções, emissão de Carteira de Trabalho Digital, palestras, ofertas de cursos gratuitos e elaboração de currículos. Sobretudo, os interessados nas oportunidades, devem levar os documentos pessoais.

Para mais informações, entrar em contato com WhatsApp do número: (28) 99252-4935.

