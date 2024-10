32 prefeitos são reeleitos no Espírito Santo; confira

Um total de 76 prefeitos foi escolhido no Espírito Santo no último realizado no domingo (6). Desses, 32 (44%) são os atuais chefes dos Executivos dos seus municípios e vão assumir novo mandato em janeiro.

Foram reeleitos os prefeitos de Afonso Cláudio – Luciano Pimenta (PP); Água Doce do Norte – Abraão Lincoln (PSB); Águia Branca – Jailson Quiuqui (PP); Alegre – Nirrô (PP); Aracruz – Dr. Coutinho (PP); Baixo Guandu – Lastenio Cardoso (MDB); Barra de São Francisco – Enivaldo dos Anjos (PSB); Bom Jesus do Norte – Toninho Gualhano (PSB); Brejetuba – Levi da Mercedinha (PDT); Cariacica – Euclério Sampaio (MDB); Castelo – João Paulo Nali (Republicanos); Governador Lindenberg – Leonardo Finco (PP); Iconha – Gedson Paulino (Republicanos); Itarana – Vander Enfermeiro (PSB); e Iúna – Romário (Podemos).

Também obtiveram a reeleição os prefeitos de Jaguaré – Marcos Guerra (União); João Neiva – Paulo Sergio Micula (Republicanos); Marilândia – Gutim (PSB); Mimoso do Sul – Peter Costa (Republicanos); Muniz Freire – Dito Silva (PSB); Piúma – Paulo Cola (Cidadania); Rio Novo do Sul – Nei Castelari (Podemos); Santa Teresa – Kleber Medici (PSB); São Domingos do Norte – Ana Malacarne (MDB); São Gabriel da Palho – Tiago Rocha (PL); São José do Calçado – Cuíca (PSB); São Roque do Canaã – Marcos Guerra (PSDB); Vargem Alta – Elieser (MDB); Wanderson Bueno (Podemos); Vila Valério – Davi Ramos (PP); Vila Velha – Arnaldinho Borgo (Podemos); e Vitória – Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Os dados não levam em conta a indefinição do pleito em Presidente Kennedy, onde o prefeito Dorlei Fontão da Cruz (PSB) tenta a reeleição. Lá o pleito está sub judice.

Segundo turno

Além dessa pendência, falta a definição no município da Serra. Lá a eleição será decidida em segundo turno, entre os candidatos Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos). Ambos tentam chegar à prefeitura pela primeira vez.

No primeiro turno, os partidos que elegeram gestores municipais foram, na ordem decrescente, PSB (21), PP (12), Podemos (11), Republicanos (8), MDB (6), PL (5), Federação PSDB/Cidadania (5), PDT (3), PSD (3), União (1) e PRD (1).

Partidos

Com 11 prefeitos eleitos, o Podemos foi o partido que mais somou votos (355.757), sendo a maioria advindos da reeleição em Vila Velha de Arnaldinho Borgo que, com 193.451, foi o campeão de votos no primeiro turno capixaba.

Em seguida vem o MDB, com 199.236 votos, dos quais 168.771 foram para Euclério Sampaio, reeleito em Cariacica. O MDB elegeu seis prefeitos. O Republicanos, considerando os oito prefeitos eleitos, reuniu 196.189 eleitores, impulsionado pela votação de Lorenzo Pazolini (105.599) em Vitória. Os 12 prefeitos eleitos pelo PP somaram 147.469 votos. Já os 21 do PSB contabilizaram 128.773.

O PL obteve 43.050 votos, seguido da Federação PSDB/Cidadania, com 34.504; do PDT 21.375 – cuja posição pode ser alterada significativamente no segundo turno da Serra –; PSD, com 34.487; União, com 13.164; e PRD, com 4.733.

A soma de todos esses votos é de 1.178.737, levando-se em consideração apenas os prefeitos eleitos.

Fonte: Ales