Cachoeiro: PDT e PSDB formam maiores bancadas na Câmara

O PDT e PSDB formaram as maiores bancadas para a próxima legislatura (2025-2028) na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

No total, o PDT elegeu quatro vereadores, sendo um deles que vai exercer o primeiro mandato, o João Machado. A bancada ainda é composta pelos vereadores reeleitos Arildo Boleba, Sandro Irmão e Rodrigo Sandi.

Já o PSDB, além do vereador mais votado, o Vandinho da Padaria, também elegeu o ex-secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira, que vai exercer o seu primeiro mandato na Casa de Leis. Ainda foram reeleitos, Léo Cabeça e Pastor Delandi Macedo.

O PSB, partido do atual prefeito Victor Coelho e do governador Renato Casagrande, fez três vereadores, Alexandre de Itaóca, Marcos Coelho e o Thiago Neves, que chegará para exercer o seu primeiro mandato.

O Podemos também contará com três vereadores no Poder Legislativo. São eles: Vitor Azevedo (PODE), primeiro mandato, Brás Zagotto É Bom (PODE) e Paulinho Careca (PODE).

Com Maitan e Marcelinho Fávero, o União Brasil forma bancada com dois representantes. Da mesma forma o PL, que elegeu Creone da Farmácia (PL) e Coronel Fabrício (PL), ambos vão exercer o primeiro mandato.

O Partido Progressistas, sigla do prefeito eleito, conseguiu eleger apenas uma vereadora, a Renata Fiorio.

