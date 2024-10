Cachoeiro realizará novo Dia D da Vacinação Antirrábica

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, no último mês de setembro, dois Dias D da Campanha de Vacinação Antirrábica, e no próximo dia 19 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá mais um dia de ação, contemplando nove bairros da área urbana e uma localidade da zona rural do município. A iniciativa visa garantir que a meta de imunização seja atingida.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gedson Alves, o reforço será essencial para ampliar a cobertura vacinal e proteger ainda mais a população contra a raiva, uma doença letal tanto para animais quanto para seres humanos. “Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacina para todos que ainda não conseguiram imunizar seus pets. A adesão da comunidade tem sido ótima, mas queremos garantir que nenhum animal fique de fora”, destacou o secretário.

Nos dois primeiros Dias D, a campanha já imunizou mais de 11 mil animais, entre cães e gatos, mas a meta é chegar a 18 mil. “Estamos satisfeitos com o resultado, mas sabemos que ainda temos um caminho a percorrer. Por isso, organizamos esse novo Dia D, especialmente para quem ainda não teve oportunidade de vacinar seus animais”, explicou Gedson Alves.

Atenção aos documentos

Aliás, é importante que o responsável pelo pet leve um documento de identidade com foto e o Cartão de Vacinação do animal. A vacinação antirrábica é gratuita e essencial para manter a saúde de cães, gatos e da população em geral.

Locais de vacinação antirrábica em Cachoeiro

Portanto, para facilitar o acesso da população, postos de vacinação estarão distribuídos pelos seguintes bairros e uma localidade rural.

Área Urbana:

– Aeroporto: Unidade de Vigilância de Zoonoses

– Amarelo: Associação de Moradores

– Recanto: Casa Mestre Salatiel

– Coronel Borges: EMEB Olga Dias

– Ferroviários: SEMUS

– Jardim Itapemirim: EMEB Galdino Theodoro

– Luiz Tinoco da Fonseca (BNH): Unidade de Saúde

– Otton Marins: CapsAD

– União: Universo Rural

Zona Rural:

– Monte Alegre: Galpão da Igreja Católica