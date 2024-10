Cachoeiro: senador Contarato participa de caminhada em apoio a Casteglione

O senador Fabiano Contarato (PT) visita Cachoeiro, nesta quarta-feira (2), para participar de uma caminhada em apoio ao candidato a prefeito Carlos Casteglione (PT).

Na oportunidade, o parlamentar percorrerá as ruas da cidade, dialogando com os moradores e defendendo as propostas de Casteglione e Marlene Forte para Cachoeiro.

A caminhada está prevista para acontecer no período da tarde.

O primeiro turno das eleições 2024 acontece neste domingo (6) em todo o país. Em Cachoeiro, além do candidato do PT, também disputam o comando do Poder Executivo municipal os candidatos Diego Libardi (Republicanos), Lorena Vasques (PSB), Léo Camargo (PL) e Theodorico Ferraço (Progressistas).