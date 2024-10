Cachoeiro terá mutirão de entrevistas de emprego nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), às 9h, um mutirão de entrevistas de emprego distribuirá oportunidades em Cachoeiro de Itapemirim.

O mutirão acontecerá no Sine Cachoeiro, que fica localizado na rua Costa Pereira, número 100, no Centro, próximo a antiga Padaria Brasil. Sobretudo, as entrevistas de emprego presenciais serão para as vagas de: operador de empilhadeira, motorista de van (CNH D), motorista de carreta (CNH E) e assistente de laboratório.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o número: (28) 99252-4935.

