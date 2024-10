Seleção para farmacêuticos no ES tem salários de até R$ 3.255,00

A Prefeitura de Cariacica abriu uma seleção pública para a formação de cadastro de reserva de farmacêuticos. Os profissionais selecionados poderão ser chamados conforme a necessidade do município. O salário oferecido é de R$ 3.255,00, com jornada de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de outubro pelo site www.cariacica.es.gov.br. Para participar o candidato interessado precisa ter formação superior em Farmácia, entre outros requisitos.

Confira o edital completo da seleção.

