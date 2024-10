Cachoeiro: veja o que funciona ou não no dia 28 de outubro

O Dia do Servidor Público se aproxima e, conforme a população se questiona se o dia 28 de outubro é feriado ou não, os cachoeirenses se perguntam o que se haverá aulas, atendimentos nos postos de saúde, dentre outros serviços oferecidos pelo município.

28 de outubro é feriado?

Logo, no dia 28 de outubro, que cai numa segunda-feira, não será feriado, e sim ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Cachoeiro de Itapemirim. Entretanto, os serviços essenciais continuarão mantidos e áreas como as da saúde, limpeza urbana e segurança pública seguirão em funcionamento.

Também haverá aulas, normalmente, nas escolas municipais, para o cumprimento do calendário letivo.

Funcionamento dos serviços públicos no Dia do Servidor

Educação

Haverá aula, normal, na rede municipal de educação.

Transporte coletivo

Funcionará, normalmente.

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24h. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência.

Limpeza e cemitério

Na limpeza pública, a coleta de lixo funcionará normalmente. Também haverá funcionários em regime de escala, atuando no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Espaços culturais

Os espaços culturais permanecerão fechados na segunda (28).

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias, e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Cachoeiro On-line”. Outras opções são a página ouvidoria.cachoeiro.es.gov.br e mensagens pelo WhatsApp do número 28 98814-3357. As manifestações por esses canais obterão respostas a partir do primeiro dia útil após o ponto facultativo.