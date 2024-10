Cachoeiro: Victor Coelho e Ferraço tratam primeiros passos da transição

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (14), que recebeu em seu gabinete o prefeito eleito Theodorico Ferraço (Progressistas) para conversar sobre as ações necessárias para a transição de governo.

“Recebi no gabinete o prefeito eleito, Theodorico Ferraço, e conversamos sobre os primeiros passos da transição de governo. Um momento importante para garantir que tudo aconteça de forma transparente e que a continuidade dos projetos que beneficiam nossa cidade e impulsionam seu desenvolvimento avance”, afirmou o prefeito por meio das suas redes sociais.

Além do consultor contábil e professor universitário Elizeu Crisóstomo Vargas, a equipe de transição incluirá Fernando Santos Moura, José Santiago de Lima, Rogério Ribeiro do Carmo e Rômulo Louzada Bernardo.

