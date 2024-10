Cães dos pais da primeira-dama de Cachoeiro também foram mortos

Os dois cães de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, sogros do prefeito Victor Coelho, também foram mortos a facadas dentro do hotel, no bairro Baiminas, no mesmo município, na manhã desta terça-feira (8).

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 11h30, no hotel Duarte, onde as vítimas eram proprietárias e moravam. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, informou que os cães foram encontrados mortos no terraço do hotel, enquanto Cacilda e Luiz estavam já sem vida no andar de baixo.

O caso segue sendo investigado pela 7ª Delegacia Regional do município como latrocínio – roubo seguido de morte. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.