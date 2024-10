Latrocínio: entenda o crime cometido contra sogro e sogra de prefeito de Cachoeiro

O sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), foram vítimas de um latrocínio, nesta terça-feira (8), dentro do hotel no qual eles eram donos e moravam, no bairro Baiminas.

Os assassinos foram presos e já confessaram o crime. O casal foi morto a facadas, segundo as autoridades policiais. A prisão foi realizada pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Mas o que é Latrocínio? De acordo com a Polícia Civil, trata-se de homicídio com objetivo de roubo, ou roubo seguido de morte ou de graves lesões corporais da vítima.

“O latrocínio não é um crime comumente praticado em Cachoeiro, geralmente fica ali no ambiente do furto, do roubo, mas não chega a ter crimes de latrocínio em Cachoeiro”, afirma o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Romulo Carvalho Neto.