Café: seca e incertezas marcam futuro da safra 2025

As perspectivas para a safra de café 2025 no Brasil continuam envoltas em incertezas. Apesar do retorno das chuvas, essencial para o desenvolvimento das plantas, a preocupação com o impacto dos longos períodos de seca e altas temperaturas persiste no mercado.

Segundo Gil Barabach, consultor da Safras & Mercado, as recentes precipitações ficaram abaixo do esperado, o que justifica a volatilidade nos preços do café no mercado internacional. No entanto, as previsões indicam um aumento nas chuvas nas próximas semanas, o que pode beneficiar as lavouras. A questão é, segundo ele, se essas chuvas chegarão a tempo de salvar a próxima safra. O especialista destaca, ainda, que a cautela domina o mercado, com produtores e investidores adotando uma postura mais conservadora.

