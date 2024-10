Café sustentável: zero glifosato, menos herbicida e mais grana

Muito antes do termo sustentabilidade dos grãos fazer parte do vocabulário dos cafeicultores e dos órgãos ligados ao setor no Espírito Santo, Tiago Camiletti, de Córrego Patioba, em Sooretama, no Norte do ES, já apostava no manejo sustentável das suas lavouras. Há nove anos o produtor rural iniciou uma verdadeira revolução no cultivo do café conilon.

O primeiro passo rumo a uma cafeicultura sustentável na propriedade foi a conquista, em 2015, do Código Comum para Comunidade Cafeeira (4C) da Nestlé, certificado que assegura a sustentabilidade dos grãos. No ano seguinte, testou o plantio de café com braquiária entre as carreiras. Comum no cultivo do arábica, a técnica também deu certo no conilon.

