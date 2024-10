Cafés especiais podem obter US$ 48,4 milhões em evento no Japão

Empresários brasileiros do setor de cafés especiais devem fechar US$ 48,431 milhões em negócios após a participação na SCAJ – World Specialty Coffee Conference and Exhibition 2024, entre 9 e 12 de outubro, em Tóquio, no Japão, como ação do projeto “Brazil. The Coffee Nation”, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

