Câmara de Cachoeiro aprova doação de terrenos para hospital do Aquidaban

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim aprovou, nesta terça-feira (22), por unanimidade, o projeto de lei número 50, do Poder Executivo, que autoriza o município a doar terrenos ao Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA). Os terrenos, de que tratam o projeto, são partes dos lotes localizados no entorno do local onde está instalado o hospital no bairro Aquidaban.

De acordo com o texto do PL o objetivo da doação é para ampliar as instalações físicas do HIFA. Nos últimos dois anos, o Hospital do Aquidaban cresceu e se tornou a segunda maior unidade hospitalar no Estado do Espírito Santo em número de leitos e complexidade de serviços no tratamento da Covid-19.

Atualmente, a unidade de saúde conta com 40 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria, voltados ao público adulto. Além disso, dispõe de uma ampla estrutura de exames, com tomografia computadorizada e o único laboratório de biologia molecular fora da capital capixaba, que atende a todos os serviços de urgência do Sul do Estado, inclusive hospitais contratualizados pelo SUS.

De acordo com a justificativa do projeto, a doação dos terrenos possibilitará, entre outras obras, a construção de importantes acessos de pacientes e de ambulâncias. Além de estacionamento de veículos nas proximidades da unidade hospitlaar, possibilitando mais acessibilidade, conforto, segurança e eficiência na prestação de serviços de saúde aos cachoeirenses.

Emenda

Além do texto original, o PL 50 foi aprovado com uma emenda, apresentada pelo vereador e presidente da Câmara, Brás Zagotto (Podemos). A emenda garante que o HIFA se comprometa a restabelecer a imediata servidão de passagem, retomando o tráfego de veículos, com acesso a Avenida Bolívar de Abreu.

De acordo com Brás, o fechamento da rua dificultou o acesso ao bairro e também ao hospital. “A associação de moradores do Aquidaban nos procurou para solicitar a abertura de uma rua que serve de passagem para os moradores. Do jeito que está hoje, as pessoas precisam dar uma volta muito grande. O objetivo é garantir uma entrada e saída segura, tanto para veículos quanto pedestres”, explicou Brás.