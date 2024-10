Câmara de Cachoeiro tem 6 novos nomes e renovação de 31%

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim terá na próxima legislatura (2025-2028) uma renovação de 31,58% no quadro vereadores.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 19 vereadores eleitos, seis vão exercer o primeiro mandato.

São eles: Creone da Farmácia (PL), eleito com 2.224 votos; Coronel Fabrício (PL), com 1.696 votos; Ramon Silveira (PSDB), com 1.694 votos; João Machado (PDT), com 1.577 votos; Thiago Neves (PSB), eleito com 1.276 votos, e Vitor Azevedo (PODE) – 1.083 votos.

Outros dois, Renata Fiório (PP), eleita com 1.460 votos, e Marcos Coelho (PSB), com 1.315 votos, eram ex-vereadores e estão retornando ao Poder Legislativo municipal.

Da legislatura anterior permaneceram na Casa de Leis, Vandinho da Padaria (PSDB), eleito com 2.449 votos; Léo Cabeça (PSDB), com 2.112 votos; Marcelinho Fávero (UNIÃO), com 1.790 votos; Brás Zagotto É Bom (PODE), com 1.698 votos; Maitan (UNIÃO), com 1.511 votos; Paulinho Careca (PODE), com 1.436 votos; Pastor Delandi Macedo (PSDB), com 1.419 votos; Arildo Boleba (PDT), eleito com 1.415 votos; Alexandre de Itaóca (PSB), com 1.413 votos; Sandro Irmão (PDT), com 1.296 votos, e Rodrigo Sandi (PDT), com 1.294 votos.