Câmara declara luto de três dias após a morte dos sogros de Victor Coelho

Na manhã desta terça-feira (8) os sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foram vitimas de latrocínio (roubo seguido de morte). Diante das circunstâncias trágicas, a Câmara de Vereadores do município já tinha decido suspender a sessão ordinária que iria ocorrer nesta tarde (08).

Entretanto, em seguida, a assessoria do Legislativo soltou uma nota oficial de pesar e declarou luto oficial de três dias. Nota oficial:

Em respeito aos familiares do Prefeito Victor Coelho e da primeira-dama Keila, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim transferiu a sessão ordinária que ocorreria nesta terça-feira (08/10/2024) para a próxima quinta-feira, dia 10, as 14h00, e decretou luto oficial por três dias.

Com grande pesar e impactados com a gravidade do ocorrido, vereadores e servidores da Câmara manifestam sua total solidariedade à família neste momento de dor, desejando ainda que todas as medidas cabíveis às forças de segurança e à Justiça alcancem os responsáveis pelo terrível assassinato.