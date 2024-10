Câncer de Mama: efeitos colaterais incluem menopausa e infertilidade

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2025, o Brasil pode registrar mais de 73 mil novos casos de câncer de mama.

No entanto, com o avanço da tecnologia e os novos tratamentos, os pacientes estão vivendo mais e melhor. Para garantir qualidade de vida ao paciente após o tratamento oncológico, é importante que o acompanhamento médico seja contínuo, a médio e longo prazo.

Leia também: Saiba o que é doença de Crohn, que afeta o jornalista Evaristo Costa

O Dr. Guilherme Novita, membro da Comissão de Mastologia da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), ressalta que enfrentar o câncer de mama é, sem dúvida, uma jornada difícil e cheia de desafios mas doença não marca o fim, mas sim o início de uma nova fase na vida.

De acordo com o especialista, o tratamento do câncer de mama vai além da cirurgia ou da última sessão de quimioterapia. Para ele, é essencial manter um acompanhamento contínuo após o tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida para a paciente.

Em relação aos efeitos colaterais após o tratamento, o especialista explica que eles dependem da extensão do tratamento. O efeito mais impactante costuma ser a mastectomia – cirurgia de remoção completa da mama. Pois quando não é acompanhada de reconstrução, pode causar um grande impacto emocional.

Outro ponto importante é a cirurgia dos linfonodos. Quando associada à radioterapia, essa cirurgia pode resultar no chamado linfedema do braço.

As mulheres que fazem quimioterapia costumam enfrentar efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo, que podem impactar significativamente suas vidas. De modo geral, a quimioterapia pode provocar a menopausa em 50% das mulheres que ainda não a vivenciaram, e quando não causa a menopausa, pode acelerá-la.

O que gera um impacto considerável nas pacientes, principalmente devido a sintomas como ondas de calor e atrofia genital. Outro ponto importante é que, para mulheres que ainda não tiveram filhos, a quimioterapia pode afetar a fertilidade.

“Apesar desses efeitos colaterais, também têm surgido medicamentos interessantes para o alívio dos sintomas da menopausa, trazendo um impacto significativo na qualidade de vida das mulheres. Adicionalmente, novas soluções estão sendo desenvolvidas para ajudar a evitar a infertilidade após o câncer de mama. Além disso, há um crescente número de terapias alvo que visam atacar especificamente as células tumorais, o que reduz as chances de efeitos colaterais”, ressalta o Dr. Novita.

Quanto ao tempo em que os pacientes podem sentir os efeitos do tratamento, o especialista explica que isso depende da extensão do tratamento e de quanto ele impactou cada organismo.

No entanto, existem efeitos que podem aparecer a longo prazo, ou até mesmo em um prazo muito extenso. O médico diz que alguns pacientes oncológicos podem apresentar algum grau de disfunção cardíaca após 30 anos.

“É fundamental pensar cada vez mais nos resultados a longo prazo, como os efeitos colaterais que podem surgir em 10, 20 ou até 30 anos. Outro ponto importante é que as pacientes que experimentam menopausa induzida tendem a ter efeitos mais intensos, e sabemos que alguns deles são progressivos. Por exemplo, a atrofia genital e a secura vaginal podem começar como um leve incômodo durante a relação sexual, mas, ao longo do tempo, podem evoluir para incontinência urinária de esforço e uma condição chamada líquen escleroso, que é bastante desagradável”, afirmou.

Além disso, a questão da osteoporose é preocupante, pois a saúde óssea pode se deteriorar gradualmente. Uma osteoporose severa pode levar a fraturas com facilidade. Por isso, mesmo as pacientes que tiveram tratamento há muitos anos precisam continuar a ser monitoradas.

Para o Dr. Guilherme Novita, o foco está em restaurar a funcionalidade e a qualidade de vida, abordando a prevenção da perda óssea e muscular, melhorando os sintomas da menopausa e os efeitos colaterais relacionados.

A dieta e o exercício têm dois efeitos principais: melhoram a qualidade de vida, reduzindo a fadiga e ajudando no controle de peso, além de fortalecer a saúde óssea. O exercício é fundamental, enquanto uma boa alimentação favorece o ganho muscular e a perda de peso, facilitando a vida cotidiana.

A perda de peso, que geralmente resulta da combinação de dieta e exercício, já está comprovada como um fator que diminui o risco de recidivas do câncer.

“O câncer de mama, por exemplo, se alimenta em parte do estrogênio. Na obesidade, há uma produção excessiva de estrogênio devido à conversão de hormônios masculinos, resultando em um ambiente inflamatório que pode favorecer o crescimento tumoral. Assim, mulheres que mantêm um peso saudável após o tratamento do câncer têm menos recidivas do que aquelas que estão acima do peso”, finalizou o médico.