Candidato a vereador que também é PM da reserva é detido em Ibitirama 

Após a juíza da 18ª Zona Eleitoral de Iúna, Graciela de Rezende Henriques, determinar por meio de portaria nº 650-TER-ES/18ºZE, na última sexta-feira (27), a proibição da realização de carreatas, motociatas e afins, em Ibitirama, uma guarnição do 14º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no referido município na noite de sábado (28).

Segundo o relato dos militares que atenderam a ocorrência, a guarnição estava estacionada em frente ao Fórum da cidade quando um condutor de um automóvel Ecosport, de cor prata, com adesivo do candidato a prefeito Romildo Pité (PP), da coligação “Renova Ibitirama”, fez o trajeto, Iúna x Ibitirama com a buzina acionada e cortando giro, passando em frente ao comitê da coligação “União, Trabalho e Honestidade”, a qual o candidato a prefeito é Reginaldo (PSB), causando tumulto, além de vaias e xingamentos no portal do local de reuniões.

Após ser sinalizado ao condutor do veículo que estacionasse, o policial militar se aproximou da porta do carro e reconheceu o condutor, um 3º Sargento da Reserva remunerada da Polícia Militar do Espírito Santo. O militar da reserva de dentro do veículo começou a gritar e ser agressivo, dizendo que não podia mais buzinar, que teria sido parado por perseguição política. O policial de serviço solicitou a CNH do condutor, ele desembarcou, entregou a carteira e continuou a gritar com o militar e serviço, dizendo: “Eu sou o N., baixa sua bola, baixa sua bola.”

Agressivo

O militar de serviço afirmou ser mais antigo que o sargento da reserva e que era para ele parar de gritar e respeitar a antiguidade. Porém, ele não obedeceu e continuou a gritar e dizer: “Eu sou o N., baixa sua bola”. Mediante a agressividade e a recusa em respeitar e cumprir as determinações do militar mais antigo, o Sargento foi conduzido ao banco traseiro da viatura, onde foi determinado para que ele aguardasse a chegada de um Oficial.

Segundo o relato dos miliares que atenderam a ocorrência, o sargento permaneceu na viatura por alguns minutos, mas logo saiu e ficou do lado de fora da viatura. Quando questionado o porquê de ele estar fora da viatura, o mesmo teria gritado e falou que saiu porque quis e que não iria voltar.

Diante do ocorrido, foi então necessário colocar o militar no compartimento de segurança da viatura e sem o uso de algemas. Dentro do compartimento, o Sargento começou a usar o celular para fazer ligações. Ao perceber isso, os militares solicitaram a entrega do celular. Além de recusar a entrega do aparelho, o detido tentou dar um soco no militar de serviço. Para evitar usar a força contra o sargento, foi solicitado apoio e, com a chegada de outros militares, ele entregou o celular.

Teste de alcoolemia recusado

A fim de evitar maior transtorno, pois várias pessoas aglomeraram ao redor da viatura, umas gritando, outras vaiando e alguns curiosos, os policiais prosseguiram para a sede do pelotão da polícia militar de Ibitirama onde seria realizado o teste de alcoolemia do militar, teste este recusado de ser feito pelo militar da reserva.

Já no pelotão, o militar detido começou a questionar a condução e começou a gritar: “deixa para lá, eu conheço o policial, e conheço muito bem ele”, e continuou por várias vezes a gritar “eu conheço ele, pode deixar eu conheço ele”; mediante a situação, tonalidade empregada e palavras utilizadas, o militar de serviço entendeu que estava sendo ameaçado pelo sargento da reserva. Em outro momento, ainda dentro do compartimento de segurança, o detido acusou o militar de serviço, imputando crime.

Candidato a vereador

Após a devida averiguação, foi constatado que o militar da reserva é candidato a vereador em Ibitirama pelo Partido Progressista na coligação “Renova Ibitirama”, a qual o candidato a prefeito é Romildo Pité (PP), sendo confirmada a candidatura posteriormente. O veículo conduzido pelo militar foi liberado. O Sargento da reserva foi conduzido no compartimento de segurança e sem o uso de algemas para a sede do 14º BPM em Ibatiba, onde foi lavrado o APFD e posteriormente conduzido ao Quartel do Comando Geral em Vitória.